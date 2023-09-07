Она пережила насилие еще в подростковом возрасте.

Звезда фильма "Миссия невыполнима", французская актриса Эмманюэль Беар впервые поделилась психологически тяжелой историей из своей жизни. Она откровенно рассказала, что в период с 10 до 14 лет неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны родственника.

Тогда девушка побоялась рассказывать об этом родителям, поэтому они никак не могли повлиять на ситуацию. Но однажды об этом узнала ее бабушка, которая и спасла ее.

Известно, что на пресс-конференции в Париже Беар презентовала свой фильм "Такая громкая тишина", который рассказывает о жертвах инцеста. Актриса признается, что до сих пор держала бы эту боль в себе, однако примеры других женщин вдохновили ее открыться публике.

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Кроме того, во время презентации Эмманюэль эмоционально обратилась к своему насильнику:

"Поскольку мой отец, моя мать и друзья ничего не заметили, вы могли делать это снова, и вы делали это в течение четырех лет".

Чем известна Эмманюэль Беар

У Эмманюэль Беар богатая фильмография. Она снималась в таких лентах как "Миссия невыполнима", "8 женщин", "Пассажиры ночи", "Свидание с ангелом", "Дон Жуан" и других.

Беар дважды была замужем, однако два брака оказались неудачными. Первым ее супругом был Даниэль Отёй, вторым - Майкл Коэн. Известно, что актриса во втором браке усыновила ребенка.

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