В случае признания Вайнштейна виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит еще до 140 лет лишения свободы.

В понедельник в Лос-Анджелесе начинается очередной суд над бывшим голливудским продюсером Харви Вайнштейном, обвиняемым в сексуальных преступлениях.

Судебный процесс начнется с отбора присяжных в здании суда, где Вайнштейн уже присутствовал на нескольких досудебных слушаниях, сообщает Би-би-си.

Напомним, Летом этого года его перевезли в Лос-Анджелес из тюрьмы в Нью-Йорке, где он уже отбывает 23-летний срок по двум эпизодам - за изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени.

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В Калифорнии ему предъявлено 11 обвинений, в том числе в насилии путем ограничения свободы, изнасиловании и принуждении к оральному сексу. Большая часть эпизодов относится к периоду с 2004 по 2013 год, и, как следует из материалов дела, произошла в отелях фешенебельного района Беверли-Хиллз.

Ожидается, что судебный процесс продлится два месяца. В случае признания Вайнштейна виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит еще до 140 лет лишения свободы.

Сам он не признает вину ни по одному эпизоду, так же как не признал вину в ходе суда в Нью-Йорке.

Обвинения в адрес Вайнштейна

Первые обвинения в адрес голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна прозвучали ровно пять лет назад, в октябре 2017 года, и положили начало движению #MeToo.

Десятки женщин (около 90) - от знаменитых актрис до горничных отелей - рассказали, как в разное время подверглись сексуальным домогательствам и даже насилию с его стороны.

Среди заявивших на Вайнштейна такие звезды кино, как Ума Турман, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пелтроу.

Самые давние эпизоды, о которых заявляют жертвы, относятся к 1970-80 годам, но по большинству из них нельзя возбудить дела в связи с истечением срока давности.

В феврале 2020 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Вайнштейна виновным по двум более недавним эпизодам, и в марте того же года он был приговорен к 23 годам тюрьмы.

Вскоре после этого стало известно, что прокуратура Лос-Анджелеса запустила процедуру экстрадиции Вайнштейна в Калифорнию, где ему к тому времени уже был предъявлен ряд новых обвинений в сексуальном насилии.

Чем известен Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн - один из самых знаменитых кинопродюсеров Голливуда, а скандал вокруг него - самый громкий за всю историю американской киноиндустрии.

Он принимал участие в создании множества самых известных и успешных картин 1990-х и 2000-х, сначала во главе студии Miramax, а с 2005 года на базе только что основанной компании Weinstein Companу.

"Бешеные псы", "Жестокая игра", "Пианино", "Ворон", "Маленький Будда", "Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки", "Король говорит", "Железная леди", "Джанго освобожденный", "Чтец", "Умница Уилл Хантинг" и другие - все эти картины собрали огромный урожай номинаций и наград: Оскары, Золотые глобусы, каннские Пальмовые ветви и призы Британской академии кино и телевизионных искусств.

Подсчитано, что картины, в производстве которых принимал участие Вайнштейн, в общей сложности получили более 300 номинаций Американской киноакадемии.

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