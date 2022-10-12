Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов и сказала, что Земфира - ребенок на сцене.

В Тель-Авиве прошел концерт Земфиры, и на него заявилась неожиданная гостья. На выступлении была замечена Алла Пугачева, которая вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми находится в Израиле.

Так, Рената Литвинова, которую связывают с Земфирой теплые отношения, опубликовала на своей странице в Instagram в "историях" совместное фото певиц и коротко подисала "11.10".

Земфира в своих соцсетях поделилась постом о том, что сказала ей Пугачева после концерта.

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"Приветствую. Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны", — написала она.

В сети волна восхищения позицией певиц: обе они выступают против войны и покинули РФ:

"Любимые "иноагенты", которые за жизнь без войны! Благодарю адекватных людей за жизненную позицию!"

"Две легенды и мои любимые певицы"

"Вам обом спасибо за правду, смелость, за свободу слова, мысли!"

Напомним, Земфира осуждает преступную войну РФ против Украины. На одном из концертов она подтвердила это со сцены.

Отъезд Пугачевой из РФ: что известно

29 сентября 2022 года российская певица Алла Пугачева во второй раз уехала из страны-агрессора. Ее вместе с детьми заметили на территории московского аэропорта Внуково. По предварительным данным, артистка вновь уехала в Израиль и получила там паспорт.

Особняк Пугачевой в деревне Подмосковья выставлен на продажу за 1 миллиард рублей, сообщают росСМИ.

Известно, что в марте 2022 года, после того как Россия напала на Украину, Пугачева вместе с супругом Галкиным и детьми уехала в Тель-Авив. Шоумен сразу же осудил войну Путина, а Примадонна поддержала своего супруга.

В конце августа Алла Борисовна вернулась в РФ, а вот Галкин остался за границей. Тогда звезда рассказала, что ее детям пора идти в школу.

Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Примадонна вступилась за своего супруга. Она попросила власти РФ также внести ее в перечень этих лиц.

10 октября 2022-го Пугачева обратилась к своим поклонникам и заявила, что молится о мире. В этот же день она опубликовала фото, в подписи к которому подтвердила, что находится в Израиле.

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