Его спасли медики за границей.

Украинский певец и лидер группы "Цвіт Кульбаби" Василий Марущак, который известен хитами "Королева" и "ПоБарабану", рассказал, как едва не умер.

По словам артиста, у него была остановка сердца в 2024 году. Однажды он потерял сознание прямо на улице и попал в больницу. Это произошло в США, где Василий должен был выступать на благотворительном концерте.

"2024 мог бы стать для меня конечной остановкой жизни, но у Бога наверняка другие планы относительно меня. Поэтому, сегодня год после операции, которую мне сделали в США по остановке сердца. Это было ужасное время в моей жизни, я не буду описывать деталей и подробностей, только хочу выразить благодарность американским врачам, а особенно институту кардиологии в пригороде Чикаго и врачу Моэн Салиму, который нашел причину моего четвертого раза потери сознания, которое происходило в течение января 2024 года среди улицы и это за несколько дней до благотворительного концерта", - написал Марущак в своем Instagram и показал фото из больницы.

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Медики настояли на срочной операции, ведь говорили, что "пятый раз сердце может не завестись, и может быть поздно". Поэтому певец доверился врачам и перенес сложное хирургическое вмешательство.

"Первая половина 2024 года с электродами, которые мне встроили в сердце на всю жизнь, проходило все тяжело - как физически, морально, так и психологически. Но, поняв, что депрессивное состояние к добру не приведет, я взял себя в руки и начал работать над собой. Самый большой вопрос стоял относительно продолжения своей концертной деятельности. Некоторое время врачи рекомендовали воздержаться от выступлений, тогда я вынужден был отказаться от запланированных благотворительных концертов".

Но через год после операции Василий чувствует себя лучше и уже вернулся к выступлениям.

"Никто не застрахован и не знает, где и когда может что-то случиться. В моем случае это была остановка сердца, потеря сознания и падение, как муха, посреди улиц Америки вплоть до операционного стола. Почему пишу об этом сегодня - через год? Имею на это веские личные причины. Сейчас для меня главное, что я жив и могу в дальнейшем выступать с концертами, писать песни и дарить людям счастливые эмоции. В настоящее время лучшая реабилитация - это творческий процесс", - добавил артист.

Напомним, ранее у известного украинского певца Лесика прямо на сцене остановилось сердце.

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