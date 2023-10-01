Недавно мужчина стал отцом, у него родился сын.

Украинский бизнесмен Алексей Тригубенко, который стал финалистом романтического реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной, впервые показал мать своего первенца. Недавно мужчина стал отцом, у него родился сын. А на днях ребенка покрестили.

На своей странице в Instagram Тригубенко показал видео из церкви. Он поделился эмоциями от таинства и отметил, что очень радуется.

"Важный день для нашей семьи! Покрестить Марка, которому уже почти три месяца. Испытываю безграничную радость и ответственность быть отцом этого замечательного маленького мальчика. Пусть он растет счастливым и здоровым, окруженный нашей любовью и поддержкой. Желаем ему в жизни только самого лучшего, и верим, что его жизненное путешествие будет волшебным", - написал финалист "Холостячки".

Кроме трогательного видео Тригубенко разместил новую Stories. На ней он показал фото своей избранницы. Женщина держала сына на руках и обнимала бизнесмена, ее лицо почти невозможно разглядеть.

Сам Тригубенко отметил, что впоследствии расскажет о матери своего первенца более подробно. В комментариях под видео фаны поздравили мужчину, они пишут:

"Поздравляю! Пусть маленький растет счастливым и благословенным"

"Поздравляю, очень чувственное видео"

"Алексей, поздравляю! Ангела-хранителя и классного нрава"

Что известно о личной жизни Тригубенко

Напомним, бизнесмен стал финалистом шоу "Холостячка", но Мишина выбрала не его, а Эллерта. Летом 2022 года Тригубенко рассекретил свою девушку. Он не стал показывать ее фото, но рассказал о знакомстве с избранницей.

"Наконец-то я нашел девушку, с которой хочу быть, которая мне интересна. Но сейчас она за границей и мы не вместе. Алина уехала в Черновцы за два дня до начала войны и после этого мы уже не виделись. Мы поддерживали контакт. Я ей говорил, что война закончится, два-три дня - и она вернется в Черновцы, все будет хорошо. Но война продолжается. И я не могу заставлять человека приехать в Украину. Сейчас я мечтаю о том, чтобы война закончилась и Алина вернулась в Киев", - говорил бизнесмен.

А уже в июле стало известно, что Тригубенко впервые стал отцом. Впрочем, не все фаны поверили в это. В комментариях нередко появляются мысли о том, что бизнесмен мог просто стать крестным отцом или же воспользовался услугами суррогатной матери.

Вас также могут заинтересовать новости: