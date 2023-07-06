Алексей показал фото из роддома.

Украинский бизнесмен Алексей Тригубенко, который прославился как самый идеальный мужчина на "Холостячке" с Ксенией Мишиной, впервые стал отцом.

До сегодняшнего дня он держал свою личную жизнь в секрете. Еще до полномасштабного вторжения России в Украину он признался, что встретил свою любовь, однако больше никаких подробностей не раскрыл.

Кроме того, он ни разу не публиковал фото со своей избранницей в соцсетях. Однако сейчас показал снимок из роддома и сообщил радостную новость - у него родился сын.

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"Добро пожаловать в этот мир, сын! Не знал, что можно испытывать столько любви", - написал Тригубенко.

С пополнением в семье его поздравила Злата Огневич. Она пожелала здоровья малышу и отметила, что это прекрасная новость. Ведущий "Холостячки" Григорий Решетник заявил, что теперь вся страна ждет фото мамы ребенка.

Еще один финалист "Холостячки" Андрей Рыбак и вовсе пошутил, что Алексей украл ребенка ради фото, чтобы мама перестала просить внуков. Победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный поинтересовался, покажет ли Тригубенко свою избранницу: "Или ты миллион долларов теперь получишь?"

Напомним, 53-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз.

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