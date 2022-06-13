Бизнесмен за месяц до войны познакомился с девушкой.

Участник первого сезона шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко признался, что сейчас его сердце занято.

По его словам, за месяц до войны он познакомился с девушкой Алиной, которая приехала из Черновцов. Но, когда Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину, паре пришлось расстаться на неопределенный срок.

"Наконец-то я нашел девушку, с которой хочу быть, которая мне интересна. Но сейчас она за границей и мы не вместе. Алина уехала в Черновцы за два дня до начала войны и после этого мы уже не виделись. Мы поддерживали контакт. Я ей говорил, что война закончится, два-три дня — и она вернется в Черновцы, все будет хорошо. Но война продолжается. И я не могу заставлять человека приехать в Украину. Сейчас я мечтаю о том, чтобы война закончилась и Алина вернулась в Киев", - рассказал Тригубенко в программе "Як ти" с Григорием Решетником.

Также он рассказал, что Алина долгое время жила за границей, поэтому не смотрела первый сезон "Холостячки", где он боролся за сердце Ксении Мишиной. Однажды, по его словам, к нему подошли люди и попросили сфотографироваться. Алина сразу не поняла, что происходит, да и сам Алексей отшутился. Но позже он таки признался, что участвовал в телевизионном проекте.

"Уже через три недели нашего общения она посмотрела сезон с моим участием. Сказала, что хорошо, что не знала до этого, кто я. Узнала меня как личность. Иначе у нее было бы уже сформировано определенное впечатление и мнение обо мне", - добавил Тригубенко.

Напомним, участник "Холостячки" Андрей Рыбак женится на девушке, из-за которой Мишина выгнала его из шоу.

Вас также могут заинтересовать новости: