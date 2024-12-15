Идея шеф-повара не понравилась некоторым украинцам.

Известного украинского кулинара Евгения Клопотенко захейтили в сети.

Недавно он рассказал в своем Instagram, что снял выпуск проекта об украинской национальной кухне в помещении трапезной Киево-Печерской лавры.

"Пока был УПЦ МП, я мог об этом только мечтать - трапезная Киево-Печерской лавры, а мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне. Оу, вау! Накануне Рождества я хочу, чтобы как можно больше людей узнало о настоящих традициях этого светлого праздника. К сожалению, знания обо всем украинском были уничтожены Советским союзом и едва ли не единственное место, где сохранились упоминания о традиционных рождественских блюдах - это архивные церковные переписи. Именно в архивах Киево-Печерской лавры я нашел такие блюда, как, например, пирожки с икрой карася, луком и пшеном или гороховый кисель", - написал Клопотенко и показал фото со съемок в Киево-Печерской лавре.

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Реакция подписчиков

Однако идею снимать в храме не поддержали некоторые украинцы и раскритиковали шеф-повара в сети:

"Евгений, мне вас жаль. Это позор для всей Украины, где живут верующие люди. Храм для молитвы, а не для шоу! И еда там духовная, а не то, что вы там показываете"

"Ужас и стыд. Неужели в Киеве закончились съемочные площадки?"

"Православному на это неприятно смотреть"

"Продолжаем пробивать дно".

Реакция Евгения Клопотенко на критику

Кстати, Евгений закрыл комментарии под своим постом и отреагировал на хейт. В частности, мужчина подчеркнул, что не хотел никого обидеть и более подробно написал об этом так:

"После консультаций со святыми отцами, мы решили воссоздать настоящий рождественский стол украинцев в трапезной палате, которая была построена в свое время, как обеденный зал духовенства и не исключено, что таким и был их праздничный стол. Именно показать, а не готовить или угощать ими. Мне жаль, что у части людей это вызвало негативные эмоции - оскорбить чувства верующих не было целью, наоборот я стремился поделиться с вами чем-то добрым и светлым. Лелеем украинское, исследуем свою историю и будем добрее".

Напомним, ранее Евгений Клопотенко честно ответил, почему не вступил в ВСУ.

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