Военная убеждена, что ее ребенку не нужен отец-абюзер.

Снайперша Евгения Эмеральд, воспитывающая 6-месячную дочь Афину, планирует лишить экс-мужа Евгения Стипанюка родительских прав.

"Мне пишут, что ребенку нужен отец, но зачем ребенку отец-абьюзер? Он только психику ей сломает. Как-то говорил мне, что когда ребенок подрастет, он расскажет ей, какая у нее мама проститутка. Говорил, что я худшая из женщин, которые у него были, поэтому он будет мне изменять. Даже рассказывал, как это будет", – рассказала Эмеральд в интервью УНИАН.

Украинская военная отметила, что хочет лишить Стипанюка родительских прав, но этот процесс – крайне непростой. "К сожалению, у нас очень тяжелая законодательная система в этом плане. У нас лишают родительских прав, если родитель не платит алименты длительное время. Если я подам на алименты, то он будет сбрасывать мне по 500 гривен, как бывшей жене. То есть у меня не будет оснований для лишения его родительских прав. Но если будет уголовное производство, если он выставит мои интимные фотографии, я смогу подать на него иски об унижении чести и достоинства. Также есть статья в Уголовном кодексе о порнографии. Возможно, впоследствии все это мне понадобится, и я смогу лишить его прав", – надеется женщина.

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Напомним, снайперша Евгения Эмеральд ("Жанна д'АРК") и военный Евгений Стипанюк обручились в октябре прошлого года – прямо на передовой. Уже в апреле у супругов появилась дочь Афина. Однако вскоре стало известно, что пара, вероятно, завершила отношения.

В этом месяце Эмеральд официально заявила, что разводится с мужем. Она также решилась рассказать о домашнем насилии в их семье, и даже угрозах убийством со стороны Стипанюка. Кроме того, Эмеральд заявила, что экс-мужхочет "слить" в сеть их домашние интимные видео.

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