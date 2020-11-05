Ева Бушмина показала новое фото.

Известная певица Ева Бушмина опубликовала в Instagram новые фотографии.

Девушка позирует полностью обнаженной на берегу моря. При этом она выбрала достаточно необычный реквизит - мусор. Ева лежит на песке, а интимные места прикрывает водорослями. Такое фото Бушмина подписала очень лаконично: "Из-за нашего пластикового мусора".

Чем известна Ева Бушмина:

Ева родилась 2 апреля 1989 года в городе Свердловск Луганской области

Ева является бывшей солисткой группы "ВИА Гра"

В 2013 году начала сольную карьеру и выступала под именем Ева Бушмина

25 апреля 2016 года Бушмина объявила о том, что проект "Ева Бушмина" прекращает своё существование

В сентябре 2016 года она выпустила дебютный альбом под новым псевдонимом "LAYAH"

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Автор: Диана Могилевич