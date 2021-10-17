Остапчук и Горняк уже готовы к появлению детей.

Украинский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук и его супруга Кристина Горняк в программе "Звездный путь" рассказали, что уже хотят завести совместных детей.

Кристина отметила, что уже готова стать мамой, но всему свое время. Поддержал супругу и сам Владимир, который к тому же в шутку сказал, как бы они назвали ребенка. К слову, они оба хотят девочку. По словам телеведущего, девочек легче воспитывать, чем мальчиков. Но в целом он будет рад и мальчику.

"Мы же хотим, чтобы у нас была ляля, мы ее называем Валентина. Это мы смеемся, потому что у Кристины такой характер - она ​​такой юрист: печати ставим, зайдите после обеда, я занята. Я говорю, как бы ее не назвали, она будет как паспортистка, а всех паспортисток зовут Валентина", – сказал Остапчук.

Также он добавил, что они с Кристиной стали меньше ссориться. Если раньше они могли закатить грандиозный скандал, то сейчас стараются больше разговаривать.

Напомним, ранее Владимир Остапчук показал свою жену полностью обнаженной.

Кто такой Владимир Остапчук

Владимир Остапчук - украинский актёр, телеведущий, радиоведущий, стендап-комик. Ведущий песенного конкурса Евровидение-2017, ведущий шоу "Маска" на канале "Украина".

Читайте такжеУчастница "Холостяка" стала "Мисс Украина – Вселенная 2021"У Владимира Остапчука есть сестра-двойняшка Ольга и старший брат Андрей. От первого брака с Еленой Войченко (2007-2020) есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван. С 15 октября 2020 года женат на Кристине Остапчук (Горняк).

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Автор: Диана Могилевич