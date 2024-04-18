Певица потеряла родного человека.

В семье предательницы Ани Лорак случилось горе - умер ее папа Мирослав Куек. Его не стало 18 апреля, однако причина смерти пока неизвестна.

Как сообщает Ефим Гусар на своей странице в Facebook, Мирослав Куек был поэтом, литератором и заслуженным журналистом Украины.

Известно, что мужчина родился в селе Вытиловка, Кицманский район. Окончил режиссерское отделение Черновицкого культурно-просветительского училища (1966), филологический факультет Черновицкого госуниверситета (1983).

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С 1972 года был на журналистской работе. Работал заведующим отделом кицманской райгазеты "Свободная жизнь".

Также Куек был редактором многих литературных и краеведческих книг, автором поэтического сборника "Священный дар любви" и ряда песен, исполняемых профессиональными певцами.

Кроме того, Мирослав Куек был удостоен благодарности президента Украины (1999) и Государственной стипендии выдающимся деятелям в области культуры (2003).

Напомним, ранее стало известно о том, что умер известный украинский актер театра Петр Никитин.

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