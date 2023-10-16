Заливако ищет девушку в соцсетях.

Блогер Богдан Беспалов "спалил" экс-"холостяка" Михаила Заливако в приложении для знакомств Tinder.

Несмотря на то, что Михаилу приписывают роман с блогершей Дашей Квитковой, его профиль в приложении верифицированный. А это значит, что он принадлежит именно Заливако, а не фейку.

"Даша, если ты в курсе, тогда для чего эта вся история? Или, возможно, у вас открытые отношения и вы не против паралельно находиться в отношениях с другими людьми? Риторический вопрос, исключительно к звездной паре", - говорит Беспалов на своем YouTube-канале.

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"Роман" Квитковой и Заливако

Недавно Даша Квиткова официально развелась с Никитой Добрыниным. Ей уже успели приписать несколько романов с известными мужчинами, однако сама Даша пока молчит о своей личной жизни.

В интервью УНИАН она сказала, что на данный момент счастлива и ценит то, что имеет. Однако никаких подробностей раскрывать не стала.

При этом Беспалов убежден, что она находится в отношениях с Михаилом Заливако, только почему-то это скрывает.

Стоит отметить, что Заливако был главным героем шоу "Холостяк". В финале он выбрал Анну Богдан. После реалити они продолжили строить отношения и даже вместе жили, однако вскоре они расстались.

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