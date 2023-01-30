Герой известных боевиков напрасно отказался от роскошной шевелюры.

Известный актер Джейсон Стейтем прославился уже тогда, когды был почти лысым. Всемирную славу ему принесли роли отважных героев, которые умело обращаются с оружием и спасают весь мир.

Однако мало кто знает, как Стейтем выглядел с волосами. Оказывается, в молодости актер занимался профессиональным спортом. В 1990 году Стейтем брал участие в соревнованиях по прыжкам в воду. Тогда он носил роскошную шевелюру и уже мог похвастаться мускулистым телом.

В те времена будущий актер едва ли мечтал о карьере в Голливуде. Однако тогда его заметил рекламный агент. Стейтема пригласили в рекламную кампанию Tommy Hilfiger, после чего его жизнь кардинально изменилась. Он начал получать все больше предложений, понемногу снимался в фильмах. Вместе с растущей славой менялась и прическа Стейтема. Сначала он носил короткую стрижку, а затем побрился налысо и больше не меняет свой имидж.

Однако, как пишут фанаты мускулистого актера под видео с его соревнованиями по прыжкам, он напрасно отказался от волос на голове. С роскошной шевелюрой Стейтем еще горячее, считают комментаторы.

Актер Джейсон Стейтем - что о нем известно

Джейсон Стейтем родился 26 июля в 1967 году. В молодости он активно занимался спортом, однако иногда ему приходилось зарабатывать себе на жизнь продажей украшений и парфюмерии. Стейтем торговал прямо на улицах.

В конце 1990-х годов, когда он начал сниматься в рекламе, его заметили режиссеры и продюсеры. Первой работой Стейтема был фильм "Карты, деньги, два ствола". После этого карьера актера взлетела с небывалой скоростью. В 2000 году он снялся в фильме "Большой куш", после чего он стал звездой многих боевиков. Одни из самых громких ролей Стейтема - в фильмах "Перевозчик", "Адреналин" и "Неудержимые".

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