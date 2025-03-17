Поклонники волнуются за здоровье звезды.

У известного британского музыканта и обладателя пяти премий "Грэмми" Элтона Джона ухудшается состояние здоровья.

Как сообщает издание Daily Mail, 77-летний артист не только ослеп на один глаз, но и не может уже полноценно раздавать автографы. По словам журналистов, состояние Джона "ухудшилось настолько, что ему пришлось ставить свои автографы на новых альбомах только инициалом "Е" и знаком поцелуя". Это вызвало беспокойство у поклонников звезды. В частности, многие считают, что это плохой знак, который свидетельствует о серьезных проблемах с его здоровьем.

К слову, сам Элтон пока не отреагировал на переживания фанов.

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Что известно о болезни Элтона Джона

В июле 2024 года артист заразился инфекцией глаза во Франции. Из-за этого Джон ослеп на правый глаз, а левый глаз стал хуже видеть. Долгое время он лечился, но отмечал, что почти не может прочитать текст или разглядеть мелкие детали на экране. Однако Элтон продолжает выступать на сцене и общаться с журналистами.

К слову, в прошлом году певец также перенес операцию на ногах. После хирургического вмешательства он рассказывал, что от него "осталось немного". Также исполнитель легендарных хитов "Candle in the Wind" и "Rocket Man" рассказывал, что ему ранее удалили аппендикс, миндалины и простату.

Напомним, ранее Элтон Джон впервые после частичной потери зрения появился на публике в Торонто.

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