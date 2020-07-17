Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана за сбор денег для врачей (фото)

Торжества прошли в Виндзорском замке.

Королева Британии Елизавета II 17 июля посвятила в рыцари ветерана Томаса Мура.

Читайте такжеКоролева Елизаветы II отметила официальный день рождения мини-парадом и салютом (фото, видео)Мужчина собрал десятки миллионов для британской Национальной службы здравоохранения во время пандемии коронавируса. 30 апреля ему исполнилось 100 лет.

Как пишет ТСН, торжества прошли в Виндзорском замке и стали первым публичным мероприятием для 94-летней королевы от начала пандемии. Мероприятие проводили с осторожностью, чтобы никого не подвергнуть опасности.

Мур встретился с королевой на открытом воздухе, его сопровождала семья. Королева Елизавета для посвящения в рыцари использовала меч, принадлежавший ее отцу, Георгу VI.

Ранее УНИАН писал, что когда в стране началась пандемия, Томас Мур решил помочь собрать средства для медиков. И обязался, хотя и трудно ходить, к столетнему юбилею сделать по своему двору сто кругов, чтобы люди смотрели на него и жертвовали деньги для врачей. До этого Муру сделали операцию и частично заменили тазобедренный сустав. Для восстановления ему надо было ходить каждый день.

Семья помогла Тому разместить его призыв в соцсетях. Вместо тысячи фунтов, на которые рассчитывал ветеран, ему удалось собрать более 30 миллионов.

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