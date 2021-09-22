МакSим произвела фурор в сети кадрами с фотосета.

Российская певица МакSим, которая недавно вышла из комы и уже успела дать первое интервью Ксении Собчак, решила удивлять своих поклонников и дальше.

Звезда обнародовала в своем инста-блоге ролик, на котором позирует в сексуальных образах. Девушка снималась в фотосессии в шелковых будуарных платьях. Стоит отметить, что они идеально подошли по фигуре похудевшей МакSим.

"Какая вы красавица", "Дюймовочка наша", "Ой, ой, ой, как красиво", "Красота, грация, сексуальность", "Вот это огонь", "Никак не могу оторвать глаза", "Лучшая", "Какая крутая", - оставляют фолловеры восхищенные комментарии под видео.

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Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с того времени ее состояние оставалось тяжелым. С 19 июня она находилась в искусственной коме.

13 августа ее выписали из больницы. И уже 1 сентября звезда отвела свою дочь на первый звонок. Артистка выглядела очень исхудавшей и весила 30 килограмм.

Интересно, что 10 сентября МакSим выпустила первую песню после болезни. Сингл под названием "Заведи" появился на стриминговых площадках.

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Автор: Диана Могилевич