У мужчины и его жены Даши родился сын.

Главный герой 10 сезона реалити-шоу "Холостяк" Макс Михайлюк во второй раз стал отцом. Его жена - модель Даша Хлистун - поделилась этой радостной новостью в Instagram. У пары родился сын. Имя ребенка супруги пока держат в тайне.

"С сегодняшнего дня я мама еще и мальчика. 06.02.24", - написала Даша, выложив свое фото из роддома.

Затем она опубликовала трогательное видео, на котором Макс и их 3-летняя дочь Ариана впервые увидели малыша. Маленькая девочка целует брата и нежно его гладит.

Видео дня

"Знакомство с братом. Вместо того, чтобы спать, я любуюсь этим видео и маленьким человеком, которого я носила 9 месяцев под сердцем", - подписала жена Макса.

Позже Даша опубликовала видео, на котором счастливый Макс держит сына на руках и кормит его из бутылочки.

Известно, что роды прошли в Америке, где последние годы живут супруги.

Чем известен Макс Михайлюк

Макс Михайлюк родился в Одессе. Однако уже длительное время он живет на две страны - Украину и США. У него есть своя авиашкола.

Михайлюк участвовал в шоу "Холостяк". В финале Макс выбрал гимнастку Дашу Ульянову, однако пара рассталась сразу же после окончания проекта. Как рассказала девушка на пост-шоу, она не смогла простить ему интимную связь с одной из участниц во время съемок.

Напомним, недавно стало известно, что другой герой проекта "Холостяк" - Макс Чмерковский - в третий раз станет отцом.

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