Девушка заинтриговала поклонников.

Недавно стало известно о разрыве главного героя 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Михаилу Заливако и победительницы Анны Богдан.

Пара была вместе почти год после финала проекта, и ничего не предвещало беды. При этом Анна шокировала публику заявлением об их расставании, а сам Заливако до сих пор молчит.

Позже Богдан вышла на связь с поклонниками и заявила, что ей есть что им рассказать. После этого она сделала паузу. Поклонники предположили, что девушка могла вновь сойтись с Заливако или вовсе она ждет от него ребенка.

Однако все эти варианты оказались неправильными. Анна решила сменить имидж. Она сделала каре и выпрямила волосы. Не секрет, что девушки после расставания часто меняют прически. При этом Богдан уточнила, что у нее такое впервые.

"С этим мнением я ходила два года. Делать или не делать, подойдет мне каре, или нет. И как только я приехала в Киев – сразу пошла к мастеру. Часто бывает, когда девушка расстается с парнем сразу что-то делает со своими волосами. У меня это впервые так", – написала девушка.

Напомним, ранее Анна Богдан рассказала, был ли контракт с Михаилом Заливако.

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