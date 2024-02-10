О кризисе в их отношениях давно ходят слухи.

Российская певица Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram опубликовала новый пост, который сопроводила фотографией со своим супругом Валерием Меладзе.

К снимку она добавила неоднозначный текст:

"Привет дорогие. Как вы? Давайте вместе выберем подпись к фото: а) едем за продуктами; б) едем разводиться; в) едем в роддом; г) едем в соседнее село на дискотеку".

Видео дня

Стоит отметить, что ранее ходили слухи о том, что в отношениях Меладзе и Джанабаевой кризис. Например, российский продюсер Леонид Дзюник рассказывал, что Валерий хочет уйти из семьи, однако супруга его не отпускает.

Он говорил о том, что Джанабаева не хочет разводиться, чтобы не потерять благосостояние, которое ей дал Меладзе.

"Джанабаева - кто она такая? У нее сольная карьера есть или клипы? Просто бывшая солистка "ВИА Гры". И только за счет Валерия держится в этой жизни", - добавил продюсер.

К слову, Меладзе и Джанабаева женаты с 2014 года, хотя до официального брака уже много лет состояли в отношениях. У них трое общих детей. Также у Валерия есть наследники от предыдущего брака.

Напомним, ранее стало известно о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе. Они не стали называть причину, но певица уточнила, что это произошло еще в 2022 году.

Вас также могут заинтересовать новости: