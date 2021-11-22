Певец откровенно рассказал, почему решил развестись.

Украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) рассказал, как принял решение развестись с бывшей супругой Ярославой Притулой, которая выступает под сценическим псевдонимом SLAVIA, а также прокомментировал слухи об изменах.

Несколько откровенных признаний исполнитель сделал в программе "Зірковий шлях", запись которой опубликована в YouTube.

"Это произошло. Мне больше шишек прилетело, потому что, наверное, я был первый, кто развязал этот мешок. Нужно быть честным с самим собой… Женился треугольник на квадрате, и они себе вдвоем придумали идеальную круглую дверь в дом, – отметил певец. – Нужно было взять ответственность и сказать стоп, так больше не будет… Набрался смелости и заявил, сказал, что мы разводимся".

По словам Дзидзьо, теперь он думает, что "это был самый правильный момент" в его жизни.

"Это неправильно – жить в отравленном состоянии. И самому кислому ходить – вечно домой не хотел, и ей испортить жизнь".

При этом певец отметил, что у него "никогда ничего не было" с певицей Олей Цибульской: "И Слава об этом прекрасно знала".

Дзидзьо и SLAVIA: развод

Читайте также"Я была пьяна": Оля Полякова рассказала о "роковом" сексе с другомВ апреле текущего года стало известно, что Дзидзьо и SLAVIA решили развестись после 20 лет совместной жизни.

Комментируя развод, Ярослава заявила, что со своей стороны она сделала все, чтобы спасти брак: "Моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба".

В сети тем временем распространялись слухи, что именно Цибульская повлияла на решение об их разводе. Сама она их всячески опровергала.

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Автор: Катерина Шварц