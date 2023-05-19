Голливудский актер Джонни Депп, который занимает почетное звание секс-символа мирового уровня, появился на публике и шокировал фанатов своей внешностью. Так, звезда "Пиратов Карибского моря" "блеснул" пожелтевшими зубами. Его снимки, сделанные папарацци, активно обсуждают в соцсетях.
Вероятно, артист либо перестал следить за своей улыбкой, либо страдает от проблем со здоровьем, которые отражаются на зубах. Поклонники в соцсетях предположили, что Депп злоупотребляет с кофе и сигаретами.
Johnny Depp’s teeth are literally ROTTING pic.twitter.com/GrbRqOUI4M— chateau bunny ❄️ (@cocainecross) May 17, 2023
Реакция соцсетей
- "Как с таким можно жить?"
- "Это просто ужас!"
- "Зубы Джонни Деппа гниют…"
- "Ему самому не противно? Фу, как теперь перестать видеть это перед глазами?"
- "Прекратите показывать мне гнилые зубы Джонни Деппа. Я боюсь…"
Чем сейчас занимается Джонни Депп
Актер, кинорежиссер и бизнесмен продолжает сниматься. Недавно появились слухи, что его пригласили в продолжение "Пиратов Карибского моря" после того, как он в суде смог опровергнуть обвинения экс-супруги Эмбер Херд. Та заявляла, что Депп ее бил и из-за него она страдала от морального насилия.