Джигурда поддерживает убийства украинцев.

Российский актер родом из Киева Никита Джигурда получил гражданство страны-агрессора. Известно, что он уже много лет живет и работает в России, но сменить паспорт решился только сейчас.

Ранее он говорил о том, что не хочет менять паспорт, так как в Украине живут его родные, и он хотел навещать их. Вот только после полномасштабного российского вторжения он окончательно выбрал Россию.

"Россия разрешает двойное гражданство, а Украина - нет. Я не брал российское, чтобы была возможность ездить в Украину к маме и сестре и участвовать в выборах в Украине", - сказал Джигурда в интервью "Аргументам и Фактам".

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Стоит отметить, что близкие актера поддерживают Украину. В начале полномасштабного вторжения они, спасаясь от вражеских ракет, переехали в Польшу. Джигурда уверен, что его мама и сестра сбились с толку якобы под влиянием ложной информации.

"Они на стороне Украины. Утверждают, что никаких нацистов там нет", - добавил актер.

Кто такой Никита Джигурда

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Однако поступать в театральный университет он решил в России. По окончании в 1987 году театрального училища Джигурда стал актёром Московского нового драматического театра.

В 1987 году дебютировал в кино, сыграв главную роль в телесериале "Раненые камни".

С 2014 года Джигурда поддерживает преступный режим Кремля и диктатора Владимира Путина.

Напомним, умер известный российский актер родом из Славянска Андрей Стоянов.

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