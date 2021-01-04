Певица восхитила сеть / instagram.com/jlo
51-летняя известная певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram видео, на котором показала, как смывает макияж.
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Изначально на кадрах Джей Ло предстала в шелковом золотистом халатике, с ярким макияжем и высоким пучком на голове. Затем она начала перед камерой смывать косметику разными средствами из своей продукции.
Стоит отметить, что певица не выглядит на свой возраст. Разумеется, без макияжа звезда выглядит по-другому, но естественность ей к лицу.
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