Украинская певица, известная как Jerry Heil, поделилась пикантным снимком.
Читайте такжеУкраинская певица ищет себя "придурковатого" парняФото исполнительница опубликовала в Instagram.
"Пандиты, знаете, сколько решалась постить? Месяц! Назревает вопрос: пошлость или эстетика?"- спросила она у своих подписчиков.
Поклонники Jerry Heil забросали ее комплиментами в комментариях:
"Эстетическая пошлость", "Пошлая эстетика", "Безумно красивое фото, ничего пошлого", "Да ты шо!", "Богиня", "Яна, ты такая красивая", "Секс", "Скоро в новостях: "Джерри Хейл на охоте, ищет мужчину", "Рада видеть тебя сексуальной", «И ты говоришь, что попы нет".
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