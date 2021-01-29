Jerry Heil / фото instagram.com/thejerryheil

Украинская певица, известная как Jerry Heil, поделилась пикантным снимком.

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"Пандиты, знаете, сколько решалась постить? Месяц! Назревает вопрос: пошлость или эстетика?"- спросила она у своих подписчиков.

Поклонники Jerry Heil забросали ее комплиментами в комментариях:

"Эстетическая пошлость", "Пошлая эстетика", "Безумно красивое фото, ничего пошлого", "Да ты шо!", "Богиня", "Яна, ты такая красивая", "Секс", "Скоро в новостях: "Джерри Хейл на охоте, ищет мужчину", "Рада видеть тебя сексуальной", «И ты говоришь, что попы нет".

Jerry Heil / фото instagram.com/thejerryheil

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Автор: УНИАН