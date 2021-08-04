Американская актриса, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья", Дженнифер Энистон появилась на обложке модного глянца InStyle.
Обладательница "Эмми" и "Золотого глобуса" снялась для глянца в достаточно соблазнительной фотосессии. На одном из снимков она позирует, сидя на стуле с легка раздвинутыми ножками. На ней надето белое платье длины миди с высокими разрезами на бедрах. Ярким акцентом стало массивное украшение на груди в виде звезды.
На втором фото Джен предстала в разноцветном платье и лежа на кровати. Дополнила она такой яркий образ украшениями - кольцами и браслетами, которые сразу бросаются в глаза.
Конечно, не обошлось и без мини-юбки в стиле бохо, которая оголяла ее стройные ножки. Скомбинировала Энистон такой низ с майкой цвета хаки.
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