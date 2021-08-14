Награда стала 73-й на "Площади звезд" в Киеве.

В Киеве открыли именную звезду певицы, победительницы Евровидения-2016 Джамалы. Награда стала 73-й на столичной "Площади звезд". Певица рассказала, что когда была в Лос-Анджелесе и рассматривала там Голливудскую аллею славы, мечтала, что однажды такая звезда появится и у нее. Через 11 лет мечта Джамалы осуществилась.

Как говорится в сюжете ТСН, на открытие Джамала впервые осуществила светский выход с семьей в полном составе - с мужем Бекиром и двумя сыновьями - Эмиром и Селим-Гираем. Поздравить певицу собрались ее друзья и поклонники.

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На официальной странице Джамалы в Instagram появились фотографии с аллеи звезд.

"Когда-то, 11 лет назад, когда я стояла в Лос-Анджелесе на Hollywood Walk of Fame и рассматривала звезды, я сфотографировалась и визуализировала, что однажды такая появится и у меня. И вот, где я есть! Счастливая, благодарная и вдохновенная, ведь теперь мое имя запечатлено в центре уже родного Киева. Это не только моя звезда, но и всех JAMALA birds, моих птичек, всех людей, которые в течение многих лет слушали меня, любили, работали со мной. Впереди – еще больше, ярче и масштабнее. Люблю! Ваша звездочка Джа", - написала победительница Евровидения-2016.

На открытии звезды в центре Киева Джамала появилась в ярком образе – коротком неоновом топе с объемными рукавами и черных брюках с белой шнуровкой. Волосы она собрала в нежные колоски и подобрала массивные золотые аксессуары.

Рядом с певицей появились члены команды, с которыми она разделила желанный успех. Поддержать ее пришли муж Бекир и сына – 3-летний Эмир и годовалый Селим-Гирай. Это первое появление младшего сына перед большой публикой, тогда как старший уже привык к камерам и пристальному вниманию.

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Автор: Виктория Гордиенко