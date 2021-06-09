От такого кадра стало жарко.

Украинская певица Джамала обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram кадры из новой фотосессии.

На них звезда позирует в светлых джинсах и кроссовках на массивной подошве. При этом верх у нее полностью обнаженный. Но, вероятно, Джамала решила не давать хейтерам лишних поводов для обсуждений и прикрыла обнаженную грудь пиджаком.

"Становится жарко", - подписала она фото.

"С каждым годом Джамала показывает все больше секса, сексуальной энергии", "Красота, она везде и повсюду", "Супер", "Вау", - пишут фаны в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич