Дудь не поддерживал войну против Украины, а поэтому попал в черный список деятелей, от которых российские власти потихоньку избавляются.

Российского журналиста и блогера Юрия Дудя оштрафовали на 120 тысяч рублей. В одном из его интервью так называемая "Лига безопасного интернета" якобы нашла пропаганду гомосексуализма. Речь идет о беседе с художником Федором Павловым-Андреевичем.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, по версии всего цивилизованного мира, высказывания Федора - это скорее попытка обратить внимание на очень важную для России проблему. По версии Мизулиной, главы этой самой "Лиги безопасного интернета", все эти высказывания - страшная пропаганда.

К слову, это не первый штраф Дудя с подачи Мизулиной. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей за интервью с Моргенштерном, в котором обнаружили пропаганду наркотиков.

"Дудь никогда не высказывался против Путина", - говорится в сюжете.

Блогер заявлял, что Революция Достоинства оказалась "не такой уж Революцией Достоинства". Он высказывался в поддержку так называемого референдума в Крыму и даже пытался обвинить Украину в начале войны на Донбассе в 2014 году, назвав это "классической ссорой, в которой виноваты оба". Кроме того, Юрий вырезал кусок интервью с Ивангаем, в котором тот рассказывал об историческом геноциде украинского народа. После скандала с блогером Дудь выложил в сеть недостающий кусок, но по разговору четко видно, как он высмеивает позицию собеседника.

Но Дудь не поддерживал войну против Украины, а поэтому попал в черный список деятелей, от которых российские власти потихоньку избавляются. Среди таких публичных персон - Максим Галкин, Константин Меладзе, Иван Ургант.

Ранее сообщалось, что известный российский журналист и блогер Юрий Дудь выставил на продажу свою квартиру в Москве. После того, как Россия развязала полномасштабную войну на территории Украины, он уехал в другую страну и, видимо, не планирует возвращаться на Родину.

Вас также могут заинтересовать новости: