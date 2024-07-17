Продюсер стал на сторону врага после начала полномасштабного вторжения.

Известный украинский продюсер-предатель Юрий Бардаш, который цинично высказался об украинском паспорте, в 2022 году сбежал в столицу страны-агрессорки. Российская актриса, звезда сериала "Ранетки", путинистка Валерия Козлова ответила, как беглецу удалось попасть в Москву.

Во время интервью пропагандистским СМИ, опальная актриса призналась, что именно она поспособствовала переезду Бардаша в РФ. Козлова, которая поддерживает путинский режим, заявила, что они с мужем буквально спасли жизнь продюсеру.

Дело в том, что в начале полномасштабного вторжения предатель находился в Грузии. Именно оттуда он впервые продемонстрировал свою пророссийскую позицию. Путинистка вспомнила момент, когда Бардаш предал свою родину. Она говорит, что изрядно испугалась за жизнь фаната Путина в Грузии. Его могли посадить в тюрьму за поддержку Кремля.

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"В конце он подвел черту, что мы все - русские люди. При этом он находился в Грузии. У нас глаз задергался. Сразу позвонили и говорим: "Юра, Грузия - недружественная для нас страна. Очень опасно, очень рискованно. Нужно срочно уезжать", - выдала актриса.

Сначала продюсер не поверил Козловой и отказался от переезда в РФ. Однако впоследствии его мнение изменилось. Он был напуган и поэтому решил сбежать в страну-агрессорку.

"Ему сообщили, что за ним выехал "Грузинский Легион". И тогда Юра собрал свои рюкзаки. Мы договорились, что его на границе с Абхазией встретят. Уже оттуда он доехал до Москвы. Друзей не бросаем", - добавила кремлевская прислуга.

Что известно о Бардаше

В Украине Юрий работал с известными группами Quest Pistols, "Грибы", "Нервы". В 2022 году продюсер сделал циничное заявление. Предатель захотел, чтобы Россия оккупировала всю Украину. Более того, он сказал, что в Киев вернется только при условии, что он будет российским.

В конце 2023 года музыкант официально стал гражданином РФ. Тогда он похвастался новым паспортом на фоне фотографии российского диктатора Владимира Путина. В мае этого года СБУ предъявила подозрение Бардашу за информационно-подрывную деятельность в пользу врага.

Напомним, ранее Юрий Бардаш эмоционально прокомментировал подозрение от СБУ.

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