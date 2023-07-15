Ведущий и его жена хотят подарить мальчику любовь и родительскую заботу.

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна рассказала об усыновлении ребенка. Уже скоро звездная пара сможет забрать мальчика домой. А сейчас жена Мирошниченко решила рассказать, боялась ли она, что не полюбит своего приемного сына.

Такой вопрос женщина получила от фанов. Мирошниченко не стала злиться, вместо этого она поблагодарила поклонников, которые осмелились об этом спрашивать, ведь многим кажется, что говорить о таком "неудобно" и "бестактно".

"Когда в тебе есть настоящая любовь, когда ты ею наполнен, когда человек/ребенок рядом - это не способ лечить собственные травмы, эта любовь просто есть... Она не делит на своих/чужих, здоровых/больных. Она любит все и всех безусловно. Потому что вы и есть любовь", - написала жена ведущего.

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По словам женщины, любовь - это синергия взаимодействия двух людей, а потому каждая любовь уникальна. Жена Мирошниченко отметила, что ее философский ответ на "неудобный" вопрос может быть не столь исчерпывающим, как кому-то хотелось, впрочем ее видение любви таково.

Кроме этого, жена Мирошниченко рассказала, как поняла, что именно этот мальчик из детдома ее сын. Она объяснила, что не выбирала ребенка. Ведущий и его жена просто решили, что хотят подарить любовь и взять в семью малыша, который нуждается в родителях.

"Я чувствовала, что мое сердце приведет меня туда, куда надо, кратчайшим путем. Знала, что наш ребенок ждет и покажет путь", - рассказала жена Мирошниченко.

Тимур и Инна Мирошниченко берут мальчика из детдома - что известно

Напомним, недавно ведущий и его жена сообщили, что планируют усыновить ребенка. Впоследствии они нашли мальчика в Житомирском детдоме. Мирошниченко начали ездить к нему почти каждый день. Жена ведущего рассказывала, что мальчик настолько маленький, что на него трудно найти одежду и обувь.

В конце июня состоялся суд, теперь семья ждет, пока пройдет 30 дней. Именно столько по закону должно пройти, чтобы родители могли забрать ребенка домой. Недавно Мирошниченко признался, почему он так быстро нашел ребенка на усыновление. Он объяснил, что его жена упорно искала малыша и не стала ждать, пока за нее это сделают другие. Кроме этого, ведущий озвучил страшный диагноз названного сына. Мальчик может никогда не заговорить.

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