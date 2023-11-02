Певица отреагировала на его пост о разводе.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу на фоне слухов о разводе со второй женой Лилией опубликовал пост на своей странице в Instagram. Он попросил поклонников не лезть в его личную жизнь и не втягивать в это его дочь Софию, которую ему родила предательница Ани Лорак.

Кроме того, он намекнул на причину развода с Лилией. Мурат написал, что у людей могут быть разные взгляды на жизнь.

"Пожалуйста, не придумывайте разные вещи на основе тех ситуаций, которые вы сами пережили, или новостей, которые вы услышали в социальных сетях. Дело может быть не так, как вы думаете. Вы могли предположить, что один из партнеров плохой, а другой хороший, или один из них изменил другому. Может быть, что у двух людей разные взгляды на жизнь и их ожидания от жизни совершенно отличаются. Может они имеют разные миссии в жизни", – сообщил Налчаджиоглу.

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Также он сказал, что эта ситуация с разводом влияет на его дочь Софию, однако каким именно образом - не уточнил.

"Но в этот раз эта деморализация касается моей любимой дочери, поэтому я решил, что отреагирую", – добавил бизнесмен.

Стоит отметить, что под этим постом "появилась" Ани Лорак. Она поставила лайк бывшему супругу.

Известно, что сейчас их дочь находится вместе с Муратом в Турции, а сама Лорак развлекается за границей со своим бойфрендом Исааком Виджраку.

Напомним, ранее экс-муж Лорак убрал следы своей второй жены в соцсетях.

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