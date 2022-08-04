Влюбленные показали, как проводят время вместе.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая сейчас выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины, показала романтическое фото со своим возлюбленным, ресторатором Мишей Кацуриным.

В кадре Надя и Миша сидят на улице на скамейке и пьют кофе. При этом на фото можно увидеть только их ноги и руки, а вот свои лица они не показали.

В инста-сториз Дорофеева лишь добавила к этому снимку "сердечко", тем самым выразив свои чувства к Кацурины.

Напомним, ранее Владимир Дантес и Даша Кацурина обратились к фанатам с важным заявлением. Ролик Владимир начинает словами о том, что они с Дарьей давно хотели кое-что рассказать фанатам. Но пара, которую подозревают в романе, не рассказала о своих отношениях. Речь шла совсем о другом.

Кроме того, ранее экстрасенс Макс Гордеев рассказал, почему на самом деле расстались Дантес и Дорофеева. Он уверен, что их главной ошибкой было то, что они впустили в свою интимную жизнь посторонних людей. При этом эксперт уверен, что в итоге ни одна из этих пар не будет счастлива.

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