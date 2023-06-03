Наследница именитой украинской певицы похвасталась романтической фотосессией.

18-летняя дочь певицы Оли Поляковой Мария показала нежные кадры со своим возлюбленным Артуром. С ним девушка познакомилась в Лондоне, где сейчас учится.

Как известно, Маша и Артур живут отдельно, однако молодой человек уже взял на себя определенную часть финансовых обязательств, а также свозил свою девушку в Париж на ее день рождения.

Сейчас возлюбленные прошлись по улицам Лондона, и устроили себе романтическую фотосессию. Парочка мило улыбалась, целовалась и обнималась перед объективом. Они демонстрировали свои чувства абсолютно не стесняясь.

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Снимки в своем Instagram-блоге опубликовал Артур. Судя по фото, Маша Полякова подготовила два наряда для фотосессии: молочное обтягивающее платье со стильным тренчем и черной шляпой, а также легкое белое платье с цветочным принтом.

Фанаты и знакомые парочки оценили такой фотосет, оставив множество лайков и комплиментов.

Напомним, в одном из недавних интервью Маша Полякова призналась, что уже познакомилась с родителями своего бойфренда, а также представила Артура своей маме. Маме мальчик понравился, а вот Маше кажется, что она произвела не очень хорошее впечатление на вероятную свекровь.

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