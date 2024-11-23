Они сделали тематические посты в соцсетях.

Ежегодно на четвертую субботу ноября приходится День памяти жертв голодоморов 1932-1933 годов. Сегодня, 23 ноября, уже 91 годовщина. Традиционно в этот день украинцы посещают поминальное богослужение и зажигают свечи.

Украинские звезды тоже почтили память всех тех, кто умер из-за массового искусственного голода.

В частности, певец Святослав Вакарчук опубликовал фото со свечой в руках и призвал вспомнить всех жертв.

Видео дня

"Вечная память жертвам голодомора! И помним: ненаказанное зло возвращается. За миллионы загубленных советами украинских жизней никто не ответил. Теперь Россия продолжает дело саветских таварищей. Мир должен остановить ее", - написал артист.

Ведущая Маша Ефросинина также опубликовала видео со свечой и написала так:

"Сегодня День памяти жертв голодоморов - ужасного геноцида украинского народа. Мы все должны помнить, кто наш враг и на что он способен".

Журналистка Алина Доротюк поделилась историей, которую рассказала ее бабушка после пережитого голодомора.

"Блины из гнилой картошки были самым вкусным блюдом, которое она пробовала в детстве. А крошки хлеба она сметала со стола и съедала до конца своих дней... Такое не забывается. Как и никогда не забудется сегодняшняя война", - написала девушка.

Ведущая Екатерина Осадчая тоже написала об этом дне в соцсети так:

"Это страшная страница нашей истории, о которой мы должны знать больше и рассказывать детям, как украинцы страдали еще задолго до нас, и как нас уничтожали различными жестокими способами. Сегодня не забудьте зажечь свечу памяти".

Напомним, ранее Екатерина Осадчая показала сразу трех сыновей.

Вас также могут заинтересовать новости: