Они не смогли сдержать эмоций.

Дочери известной американской актрисы Деми Мур, которая получила первый в своей карьере "Золотой глобус", показали реакцию на ее триумф.

В частности, 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут и 30-летняя Таллула смотрели трансляцию церемонии вручения наград лауреатам премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус-2025" дома. Девушки опубликовали видео, на котором зафиксировали момент объявления победительницы в номинации "Лучшая актриса (мюзикл или комедия)". Как только ведущие сказали, что победу одержала Деми Мур, они начали радостно кричать и прыгать.

"Она сделала это! Это огромная победа для каждого", - подписали момент радости за звездную маму девушки.

Позже средняя дочь актрисы показала фото с победной статуэткой Деми. Правда, самой звезды в кадре не было.

К слову, для 62-летней Деми Мур это первый "Золотой глобус" за все время ее актерской карьеры. Она получила награду за главную роль Елизаветы Спаркл в фильме "Субстанция".

Напомним, ранее был объявлен полный список победителей премии "Золотой глобус-2025".

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