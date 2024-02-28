Инна говорит, что не стоит осуждать, если не знаешь все обстоятельства.

Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко - Инна - ответила хейтерам в сети.

После сторис в Instagram, где дочка Мия утром поет в микрофон, она получила много критики за якобы недопустимое поведение девочки.

Поэтому Инна решила расставить все точки над "і".

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"Перед тем, как критиковать кого-то (в данном случае меня), учтите то, что мир шире, чем вы видите. Поэтому пока пение моего ребенка не разбудило вас, то не надо от имени моих соседей писать мне свое недовольство", - отметила Инна.

Затем она добавила, что не стоит волноваться, ведь все варианты громких звуков они с мужем заранее просчитали так:

"Мы сознательно воспитываем свободных детей. Но мы неинфантильные создания. Мы учли это при покупке квартиры и зонировании пространства. У нас только с одной стороны есть соседи. Это кухня. Все остальные комнаты граничат с воздухом и шахтой лифта. Сверху нас никого нет".

А еще отметила, что есть звукоизоляция, которая помогает в таких случаях.

Инна настаивает, что дети должны быть свободными. Свои аргументы она написала так:

"Дети должны иметь пространство, где они могут быть собой. Мы сделали такое пространство дома. И нет, никто не жалуется, потому что мы никому не мешаем. А еще в 8 начинают делать ремонты. Мы не живем в библиотеке, если что".

И напоследок написала Инна свои рекомендации всем хейтерам.

"Если вам мешают шумные соседи - разбирайтесь с ними. Не со мной. А если вам слишком громкая моя история, то у вас в телефоне точно есть кнопочка регулировки звука", - добавила она.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко рассказала о фобии сына Марко.

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