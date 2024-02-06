Девушка откровенна с подписчиками.

19-летняя дочь супермодели Хайди Клум, Лени, которая тоже строит модельную карьеру, поразила своей смелостью в сети.

Девушка, которая постоянно публикует фото с идеальной внешностью, показала в своем Instagram, что на самом деле происходит с ее кожей. Оказалось, что Лени борется с акне, то есть воспалительным заболеванием кожи.

Девушка призналась, что у нее часто есть высыпания на лбу и щеках, которые трудно скрыть. Сейчас акне у нее обострилось, однако причину она не написала.

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Лени подчеркивает, что, несмотря на такие проблемы, можно добиться успеха даже в профессии, где важно состояние кожи. Поэтому хотела своим примером поддержать девушек, которые тоже страдают от высыпаний.

Что известно о Лени Клум

В 2022 году Лени вместе с мамой снялась для рекламы итальянского бренда Intimissimi, позируя на фотографиях в кружевных комплектах нижнего белья.

В январе 2023 года девушка стала лицом рекламной кампании Dior Beauty. Также она украшала обложки журналов InStyle Germany и Flaunt Magazine.

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой - Маша - пожаловалась на высыпания на лице.

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