19-летняя дочь супермодели Хайди Клум, Лени, которая тоже строит модельную карьеру, поразила своей смелостью в сети.
Девушка, которая постоянно публикует фото с идеальной внешностью, показала в своем Instagram, что на самом деле происходит с ее кожей. Оказалось, что Лени борется с акне, то есть воспалительным заболеванием кожи.
Девушка призналась, что у нее часто есть высыпания на лбу и щеках, которые трудно скрыть. Сейчас акне у нее обострилось, однако причину она не написала.
Лени подчеркивает, что, несмотря на такие проблемы, можно добиться успеха даже в профессии, где важно состояние кожи. Поэтому хотела своим примером поддержать девушек, которые тоже страдают от высыпаний.
Что известно о Лени Клум
В 2022 году Лени вместе с мамой снялась для рекламы итальянского бренда Intimissimi, позируя на фотографиях в кружевных комплектах нижнего белья.
В январе 2023 года девушка стала лицом рекламной кампании Dior Beauty. Также она украшала обложки журналов InStyle Germany и Flaunt Magazine.
Напомним, ранее дочь Оли Поляковой - Маша - пожаловалась на высыпания на лице.