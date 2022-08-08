Актриса заявила, что ее пост быыл адресован всем путинистам, а не именно ее отцу.

Российская актриса Мария Машкова, которая ранее послала своего пропутинского отца Владимира Машкова из-за поддержки войны в Украине, решила оправдаться за свои слова.

Она отметила, что ее пост со словами "Идите в жопу со своей войной, отцы! Мы победим. Любовь всегда побеждает" был адресован не лично ее отцу, а всем путинистам, поддерживающим полномасштабное вторжение России в Украину.

"В предыдущем посте отца в ж*пу не посылала. Послала в ж*пу с идеей войны всех отцов России, которые с таким остервенением посылают своих детей защищать свою страну почему-то на чужой Земле. И да. Мне ужасно больно, что отец одержим, как многие сейчас отцы, идеей империи и возвращения в СССР ценой свободного будущего своих детей", - написала Машкова в Instagram.

Она добавила, что несмотря ни на что она очень любит своего отца и верит, что когда-то они смогут обняться.

"Я папу очень люблю и всегда буду очень любить. Я считаю его великим артистом, до которого мне, воистину, профессионально далеко. Я верю, что когда-нибудь я его крепко обниму. А он меня. И постоим так. Долго. Молча. Ну а пока… Помолчу сама. До лучших времён", – разъяснила артистка.

Напомним, ранее Мария Машкова показала видео из Киева и обратилась к россиянам.

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