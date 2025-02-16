Девушка опубликовала романтический кадр с возлюбленным.

Дочь известного продюсера Константина Меладзе - Лия - рассказала об изменениях в личной жизни. 21-летняя девушка сообщила, что находится в отношениях.

Своего избранника Лия показала в Instagram. Пара провела вместе 14 февраля, День всех влюбленных. Известно, что бойфренда зовут Энрике. Как давно они вместе и где ознакомились - она не отметила, а лишь опубликовала совместное фото возле ресторана.

К слову, Лия выбрала для празднования черное длинное платье с глубоким вырезом на спине. Ее бойфренд также был одет в черный образ: рубашку и брюки. На фото влюбленные нежно обнимаются, а мужчина целует девушку в щечку.

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Стоит отметить, что дочь Меладзе была участницей шоу "Голос страны". После начала полномасштабной войны Лия поддержала Украину и призывает донатить на армию ВСУ в то время, как ее отец не высказывает свою позицию. Сейчас девушка находится за границей, а именно в США, где получает образование.

Напомним, недавно украинская актриса Анна Саливанчук впервые после развода заговорила о своем новом муже.

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