Молодого человека Златы зовут Оскар. Они познакомились в Америке.

16-летняя дочь Ольги Фреймут нередко публикует в своем Instagram-блоге провокационные фото в откровенных нарядах с вызывающим декольте или в неприличном мини. На этот раз юная Злата Митчелл ограничилась милым селфи со своим возлюбленным Оскаром.

На снимке пара позирует обнявшись. И Злата, и Оскар на фото запечатлены в солнцезащитных очках.

Отметим, известная телеведущая Ольга Фреймут, которая прославилась благодаря телевизионным проектам "Ревизор" и "Инспектор Фреймут", воспитывает троих детей. В 2006 году она родила дочь Злату. Папа Златы - британец Нил Митчелл. В 2016 году Ольга подарила сына Валерия своему нынешнему супругу Владимиру Локотко. Еще через год у пары родилась дочь Евдокия.

Фреймут всегда хвасталась тем, что ее старшая дочь - очень самостоятельная и развита не по годам. Так, несмотря на такой юный возраст, у нее уже есть собственный бренд одежды MITCHELL CLOTHING.

Напомним, дочь Фреймут в неприличной мини-юбке засветилась на вечеринке во время войны в Украине.

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