Девушке пришлось ходить к психологу.

Недавно известная актриса и ведущая Елена Кравец запустила новый YouTube-проект "Дома поговорим". Интересно, что ее соведущей стала старшая дочь Маша, которой сейчас 20 лет.

По правилам шоу, Елена и Маша должны задавать друг другу личные вопросы. Одно из них было таким: "Маша, есть ли у тебя вопрос из детства, который бы ты могла рассказать психотерпапевту?".

Пока девушка думала над ответом, Кравец вспомнила историю о том, как дочь впервые ей солгала. Тогда Маше было 13 лет.

"Я такая: "Маша, мне кажется, я не заслуживаю! Почему ты меня обидела? Ты могла сказать правду!" Я, короче, наехала. У меня был такой шок. Я прихожу к своему терапевту. Говорю: "Это капец. Чего угодно ожидала, но, чтобы она врала мне! Она не живет в системе ограничений". Он так смотрит на меня: "Лен, вы никогда не лгали матери?"- рассказала Кравец.

Однако для девушки та реакция мамы была оскорбительной. Ей даже пришлось ходить к психотерапевту.

"Ты мне тогда сказала фразу, что я подорвала твое доверие. Я пришла с этой фразой к психологу. Она мне отложилась. Я отходила очень долго. Я ходила где-то три дня подряд к школьному психологу. Она сказала, что эта фраза очень, такая, болезненная для ребенка", - вспомнила Мария.

Елена Кравец в программе извинилась перед дочкой за свои слова. Маша же добавила, что не держит сейчас обид и все это в прошлом.

Напомним, актриса комедийного жанра и телеведущая Елена Кравец воспитывает троих детей. Кроме 20-летней Маши, у нее еще есть двойняшки Ваня и Катя, которым сейчас 7 лет. Женщина рассказала, что всегда старалась не обременять старшую дочь двойняшками и считает, что это правильное решение.

Кстати, некоторое время Маша жила отдельно от семьи. Тогда сама Кравец предложила эту идею, но очень волновалась, как девушка сможет устроить быт и не потерять связь с мамой. Но в шоу они обсудили, что тот шаг был нужным для обеих сторон.

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