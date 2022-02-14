Супруги порадовали фанатов новой совместной фотографией.

Главный герой 9-го сезона шоу "Холостяк" украинский ведущий Никита Добрынин показал, как проводит время в постели со своей женой, Дарьей Квитковой, на которой он женился после окончания проекта.

Соответствующие фото экс-холостяк опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Самые близкие люди могут дарить тебе огромную радость и ранить больнее всего. Но только с родным человеком ты можешь быть искренним и легким. Ваши отношения — самое большое приключение", - отметил Добрынин.

На черно-белом фото супруги улыбаются и смотрят в камеру. Оба одеты в белые футболки, а Добрынин нежно приобнимает жену за плечо.

Напомним, ранее Добрынин показал подписчикам новогодний подарок для супруги. Знаменитость тщательно готовил сюрприз для любимой.

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