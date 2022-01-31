Певица заразилась коронавирусом.

Бывшая супруга украинского артиста Дзидзьо, певица Ярослава Притула (псевдоним – SLAVIA), переболела COVID-19 после возвращения из Кубы.

Об этом она рассказала в Instagram-сторис.

"Я тут, я в Украине. За это время я успела отдохнуть на Кубе, прилететь. На следующий день я умудрилась заболеть, пройти двухнедельную самоизоляцию. Я работала онлайн, вдохновлялась яркими фото и видео с Кубы. Надеюсь, что вдохновляла и вас в нашу такую серую погоду. И вылечилась. Извините, что я не рассказывала. Не люблю о плохом. Когда мне уже хорошо – могу поделиться опытом", – отметила она.

По мнению певицы, скорее всего у нее был "Омикрон".

"Я перенесла его в легкой форме. Тест не показал, потому что еще нет ни одного теста, который показал бы "Омикрон". Из симптомов могу выделить… самый сложный для меня – апатия. Очень подавленное состояние в целом. Я сидела за столом, подперев руку кулаком, смотрела на картину, смотрела на блюда, которые стояли передо мной… Мне ничего не хотелось, у меня не было аппетита, меня подташнивало, болела, немного крутилась голова. Очень странное состояние", – рассказала девушка.

Читайте также"Так мило": экс-жена Дзидзьо показала необычный подарок от кубинской девушки (фото)Напомним, ранее SLAVIA рассказывала о нелегкой жизни кубинцев, начиная со слов "роскошь на грани с бедностью".

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