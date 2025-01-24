В конце 2024 года она родила третьего сына.

Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика - Ирина - показала фото с периода третьей беременности.

Не секрет, что звездная пара недавно стала родителями в третий раз. У них родился сын, имя и лицо которого они пока не показывают публично. Однако Ирина, которая не сразу сообщила о беременности, решила только сейчас опубликовать архивные фото в своем Instagram. На кадрах жена Монатика позирует с округлым животиком в обтягивающем платье.

"Архивные фото из особого периода 2024 года, когда я была беременна! Фотографируйте важные моменты своей жизни - они бесценны", - подписала фото Ирина.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики Ирины засыпали ее комплиментами:

"Какая же красавица! Так идет тебе это состояние"

"Невероятное состояние, невероятная ты"

"Богиня"

"Ира, ты всегда очаровательна, но в этот период по-особенному прекрасна".

К слову, Дмитрий уже более десяти лет в браке с Ириной. Супруги воспитывают троих сыновей: 9-летнего Данила, 7-летнего Платона и новорожденного малыша.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик впервые прокомментировал рождение своего третьего сына.

Вас также могут заинтересовать новости: