Логунова заявила, что в новых отношениях ее все устраивает.

Украинская модель и блогер Полина Логунова рассказала о своем женихе-американце Джордже. По словам девушки, они познакомились в общей компании, а встречаться начали после того, как она рассталась с мужем, актером Дмитрием Ступкой.

В программе "Зірковий шлях" девушка рассказала, что новый возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца через месяц после знакомства. Также она отметила, что в новых отношениях ее все устраивает. Кроме того, Полина обратила внимание и на то, что Джордж умеет зарабатывать деньги. А вот в отношениях со Ступкой блогер часто жаловалась, что он недостаточно зарабатывает.

"У него (Джорджа, - УНИАН) международная маркетинговая компания, у него несколько офисов есть в разных странах. Это не шоу-бизнес, это бизнес. Деньги он умеет зарабатывать", - сказала Логунова.

Напомним, ранее Логунова поделилась деталями развода с Дмитрием Ступкой.

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