Артистку Таню Фиар последний раз видели 9 сентября в одном из районов Лос-Анжделеса - Голливуд-Боул.

В Лос-Анджелесе пропала американо-британская актриса Таня Фиар, снявшаяся в научно-фантастическом телесериале "Доктор Кто". В популярном шоу она исполнила роль доктора Джейд Макинтайр.

Об этом сообщила ее подруга в Twitter.

По ее данным, артистку последний раз видели 9 сентября в одном из районов Лос-Анжделеса - Голливуд-Боул. Сообщение о поиске актрисы также разместило крупнейшее сообщество поклонников сериала "Доктор Кто" в Twitter.

Последнее сообщение в соцсети Таня Фиар оставила 30 августа, выложив фотографию себя стоящей на сцене во время стендап-шоу.

Актриса также снялась в таких фильмах, как "Пипец 2", "Мой ужин с Эрве" и в телешоу "Чистота".

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"Доктор Кто" - британский научно-фантастический телесериал компании "Би-би-си" об инопланетном путешественнике во времени, известном как Доктор. Он спасает цивилизации и отдельных людей.

Оригинальный сериал шёл с 1963 по 1989 год.

В 1996 году вышел телевизионный фильм "Доктор Кто".

Сериал возобновили 2005 году, при этом нумерация сезонов началась заново. Кроме того, существуют пять сериалов-ответвлений.

Сериал был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный и успешный научно-фантастический сериал.

Автор: Виолетта Орлова