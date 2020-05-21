"Непонятно, но очень интересно": Линч выпустил в YouTube короткометражку (видео)

До этого картина была показана лишь на нескольких биеннале и выставках.

Легендарный режиссер Дэвид Линч выпустил онлайн свой архивный короткометражный фильм "Пожар" (Fire/Pozar) 2015 года.

Фильм опубликован на YouTube-канале режиссера, который завел его на днях.

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До этого картина была показана лишь на нескольких биеннале и выставках. Главной задачей короткометражки является воздействие на эмоции зрителя.

10-минутный фильм лично нарисован и поставлен Линчем, а анимацией занимался Норико Миякава. Композитором выступил Марек Жебровский, с которым режиссер записал совместный альбом Polish Night Music (2007).

Подписчики Линча положительно восприняли этот короткометражный фильм.

"Будут у меня после этого хорошие ночные кошмары", "Этот человек - лучшее, что может случиться во время глобальной пандемии", "На самом деле, довольно хорошо. Спасибо, мистер Линч", "Них.... непонятно, но очень интересно", - комментировали зрители.

Как сообщал УНИАН, режиссер Дэвид Линч на карантине завел YouTube-канал под названием «David Lynch Theater» и выложил туда всего одно видео. На нем он зачитывает прогноз погоды в Лос-Анджелесе.