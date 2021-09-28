Гарри и Меган заметили на борту самолета Dassault Falcon 2000.

Принц Гарри и Меган Маркл попали в заголовки газет после своего визита в Нью-Йорк, но не все эти новости были хорошими для пары.

Герцог и герцогиня, переехавшие в прошлом году в США, приехали на благотворительное мероприятие Global Citizen Live из особняка стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов в Санта-Барбаре, пишет OK! Magazine.

Пару назвали лицемерами после того, как они покинули мероприятие, в частности посвященное климатическим изменениям, на частном самолете.

По словам королевского эксперта Пени Джунор, на пользу репутации паре это не пошло.

Читайте такжеПринц Гарри растрогал поклонников одной вещью, которую взял с собой в Нью-Йорк"Это полностью запутывает их климатическое послание. Они стреляют себе в ногу, летая частным самолетом", – высказалась она.

Гарри и Меган заметили на борту самолета Dassault Falcon 2000. Считается, что путешествие в одну сторону повлечет за собой выброс 17 т углерода – это больше, чем средний годовой выброс в 12,7 т.

"Я не понимаю, почему они ведут себя, будто они суперзвезды. Его брат – принц Уильям – летает по расписанию. Я считаю, что это лицемерие. Я убеждена, что рейсов было много", – отметила Пени.

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Автор: Виолетта Орлова