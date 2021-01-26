Деми Роуз порадовала поклонников очередным пикантным фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию с отдыха на испанском курорте Ибица.

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Девушка предстала на снимке в джинсовом костюме - мини-шортиках и удлиненной курточке. При этом курточку Деми накинула на обнаженную грудь. Руки она поднесла к лицу, чтобы сделать образ более эффектным.

Фанатам понравился такой снимок Роуз. За несколько часов они поставили модели более 225 тысяч лайков.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич